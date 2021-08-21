Два случая заражения коронавирусом впервые выявлены на острове Палау в Тихом океане

Островное тихоокеанское государство Палау в субботу потеряло статус территории, свободной от COVID-19, после того, как у двух путешественников, прибывших с Гуама, было выявлено заражение коронавирусом, сообщает издание Guam Daily Post со ссылкой на Министерство здравоохранения Палау.
Представители министерства отметили, что по состоянию на данный момент у всех людей, близко контактировавших с заболевшими, признаков заболевания не выявлено, в силу чего причин для паники нет.
До этого момента Палау была одной из немногих стран мира, из которых не поступало сообщений о фактах заражения коронавирусом COVID-19.
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