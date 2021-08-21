Талибы не разрешили группе афганских сикхов и индуистов эвакуироваться в Индию

Афганские талибы в субботу препятствовали посадке группе афганских сикхов и индуистов в самолет ВВС Индии в аэропорту Кабула, сообщает Indian Express.

По сообщению корреспондента издания, в этой группе были два депутата афганского парламента, представляющих меньшинства страны.

"Талибы остановили группу из 72 афганских сикхов и индуистов при посадке на самолет ВВС Индии. Транспортный самолет С-130 вылетел из Кабула с 85 гражданами Индии. На пути в Дели он сделал посадку в Душанбе для дозаправки", - пишет газета.

Ранее сетевые афганские СМИ со ссылкой на афганских сотрудников посольства Индии в Кабуле сообщили о том, что в районе кабульского аэропорта похищены индийцы, при этом они отметили, что в группе - около 150 человек.