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Дальнее зарубежье 21.08.2021 12:49

Талибы не разрешили группе афганских сикхов и индуистов эвакуироваться в Индию

Афганские талибы в субботу препятствовали посадке группе афганских сикхов и индуистов в самолет ВВС Индии в аэропорту Кабула, сообщает Indian Express.

По сообщению корреспондента издания, в этой группе были два депутата афганского парламента, представляющих меньшинства страны.

"Талибы остановили группу из 72 афганских сикхов и индуистов при посадке на самолет ВВС Индии. Транспортный самолет С-130 вылетел из Кабула с 85 гражданами Индии. На пути в Дели он сделал посадку в Душанбе для дозаправки", - пишет газета.

Ранее сетевые афганские СМИ со ссылкой на афганских сотрудников посольства Индии в Кабуле сообщили о том, что в районе кабульского аэропорта похищены индийцы, при этом они отметили, что в группе - около 150 человек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]