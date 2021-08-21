Меркель обсудила Афганистан с Эрдоганом

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила ситуацию в Афганистане с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.
"Канцлер и президент Эрдоган считают, что эвакуация граждан, нуждающихся в защите, по-прежнему остается главным приоритетом", - сказала Деммер журналистам в Берлине в субботу.
По ее словам, стороны договорились о тесном сотрудничестве и поддержке международных организаций, в первую очередь представительств комиссариата по делам беженцев ООН в Афганистане и соседних странах.
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