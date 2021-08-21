Главы МИД Таджикистана и ФРГ обсудили региональную безопасность

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин и федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас в телефонном разговоре обменялись мнениями о ситуации в Афганистане и региональной безопасности, сообщает управление информации и печати МИД Таджикистана.

"Учитывая нестабильную и сложную военно-политическую ситуацию в соседней стране и на границе Центральной Азии с Афганистаном, стороны подчеркнули важность укрепления и расширения сотрудничества для принятия эффективных мер против угроз безопасности, включая терроризм, экстремизм и незаконный оборот наркотиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собеседники подчеркнули необходимость уделять больше внимания укреплению границы и возможностям правоохранительных органов.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в политической, гуманитарной областях, партнерства в рамках международных и региональных организаций и выразили заинтересованность в его дальнейшем развитии.