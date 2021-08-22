Необходимости в выводе западных сил из Афганистана не было - экс-премьер Великобритании

Вывод сил США и их союзников из Афганистана был не жизненной необходимостью, а неудачным политическим выбором, заявил бывший премьер Великобритании Тони Блэр.
"У нас не было необходимости в этом. Мы просто приняли такое решение, причем сделали это, следуя глупому политическому лозунгу о завершении "вечных войн", - написал он на своем сайте.
Телерадиокорпорация BBCотмечает, что, судя по всему, Блэр в этом случае раскритиковал президента США Джо Байдена, который во время предвыборной кампании много говорил о "вечных войнах", в которые вовлечены США.
Блэр подчеркнул, что США и их союзники в последнее время держали в Афганистане лишь минимальный воинский контингент. "За последние 18 месяцев не было одного случая смерти военнослужащего союзников во время боевой операции", - добавил он, объясняя почему считал возможным сохранить небольшое военное присутствие в Афганистане.
Блэр призвал не останавливать британскую операцию по эвакуации гражданских лиц из Кабула до тех пор, пока не будут вывезены все люди, которым Лондон обещал помочь.
По мнению Блэра, нынешние события в Афганистане - провал Запада и большая удача для Москвы, Пекина и Тегерана.
"Россия, Китай и Иран все видели и воспользуются ситуацией. А все, кто получал какие-либо заверения от западных лидеров, теперь понимают, что на самом деле никаких гарантий Запад не дает", - считает он.
Говоря о важности последовательной внешней политики, Блэр привел в пример Россию, которая долгие годы придерживалась определенной линии в Сирии и Ливии и в результате - получила возможность влиять на эти страны.
Блэр был премьером Великобритании в 2001 году, когда западные страны начали военную операцию в Афганистане.
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