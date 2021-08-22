Около 30 тыс. крупных объектов космического мусора находятся на орбите - эксперт

Число объектов космического мусора диаметром более 10 см на околоземной орбите составляет около 30 тыс., сообщил гендиректор МАК "Вымпел" Георгий Медовников.

"Есть проблема мусора космического. По нашим оценкам, фрагментов космического мусора размером более 10 см уже порядка 30 тыс. А уже я не говорю о размере мусора менее 10 см - там уже более миллиона", - сказал Медовников в интервью телеканалу "Звезда".

По его словам, на орбите в данный момент находится также около 3 тыс. спутников.

4 августа в "Роскосмосе" сообщили, что общий вес космического мусора на орбите превышает 7тыс.тонн. По данным госкорпорации, ежедневно автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) получает от трех до десяти сообщений о сближениях российских космических аппаратов с потенциально опасными объектами.

В июне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выступал за создание единой международной системы мониторинга космического мусора. Он заявил, что создание многотысячных группировок несет угрозу для МКС. "Роскосмос", по его словам, предлагает обязать создателей подобных спутниковых систем сводить отработанные аппараты с орбиты.

"Мы хотим понимать, кто и что будет выводить, и будут ли нести ответственность организаторы такого рода орбитальных систем за сведение с орбиты своих космических аппаратов после того как они отслужили свой срок", - добавил глава "Роскосмоса".