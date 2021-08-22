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ТЭК 22.08.2021 13:52

Завершилась укладка "Северного потока 2" в экономической зоне Дании - на участке, который принес проекту максимальную задержку

Завершилась укладка труб второй нитки "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании, свидетельствуют данные позиционирования морских судов.

В воскресенье российское трубоукладочное судно Fortuna пересекло границу ИЭЗ Дании недалеко от северо-восточной окраины Померанской бухты.

В проектной компании Nord Stream 2 AG не комментируют эту информацию.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяженность магистрали по двум ниткам - 2460 км. Укладка первой нитки завершилась в начале июня.

Датский участок магистрали - всего 147 км - оказался наиболее проблемным для проекта. Власти страны заблокировали прохождение газопровода через территориальные воды страны (маршрут прохождения первого "Северного потока") и максимально затянули согласование маршрута газопровода через исключительную экономическую зону. Когда же разрешение было получено, и швейцарский подрядчик Allseas возобновил строительство, его работу остановили американские санкции. Строительство магистрали возобновилось в декабре прошлого года.

Президент России Владимир Путин в пятницу привел оперативные данные, что на стройке магистрали осталось уложить 15 км труб.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]