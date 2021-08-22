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СНГ 22.08.2021 14:09

Путин рассчитывает на сохранение позиций "Единой России" после выборов

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что "Единая Россия" сохранит свои позиции после выборов.

"Очень рассчитываю на то, что "Единая Россия" сохранит свои позиции и будет иметь возможность на законодательном уровне принимать необходимые решения в интересах страны", - сказал Путин в воскресенье в ходе встречи с представителями партии "Единая Россия".

Он отметил, что сделанное за последнее время этой партией помогло пройти период пандемии коронавируса эффективнее и лучше, чем во многих развитых странах мира.

"Мы восстановили практически полностью докризисный уровень нашей экономики. Это создает для нас хорошую базу для решения задач, которые возникли в последнее время", - сказал президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]