Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что "Единая Россия" сохранит свои позиции после выборов.

"Очень рассчитываю на то, что "Единая Россия" сохранит свои позиции и будет иметь возможность на законодательном уровне принимать необходимые решения в интересах страны", - сказал Путин в воскресенье в ходе встречи с представителями партии "Единая Россия".

Он отметил, что сделанное за последнее время этой партией помогло пройти период пандемии коронавируса эффективнее и лучше, чем во многих развитых странах мира.

"Мы восстановили практически полностью докризисный уровень нашей экономики. Это создает для нас хорошую базу для решения задач, которые возникли в последнее время", - сказал президент.