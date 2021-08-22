Меркель прилетела в Киев с однодневным визитом

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель днем в воскресенье прибыла с однодневным визитом на Украину.

В Киеве она проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в офисе украинского президента. Встреча уже началась.

Меркель уже почтила память павших во Второй мировой войне: возложила венок на могилу Неизвестного солдата на Мемориале Вечной Славы.

Как сообщалось, Зеленский в ходе визита наградит Меркель "Орденом Свободы". Эта награда для отличия выдающихся и особых заслуг в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина. Орден Свободы является высшим орденом Украины, которым могут быть награждены иностранцы и лица без гражданства (до 2008 таким был орден князя Ярослава Мудрого).

Зеленский и Меркель планируют обсудить вопросы двусторонней и экономической политики, процесс реформ на Украине и выполнение Минских соглашений.

В 14:00 по местному времени в Мариинском дворце начнется встреча президента Украины и канцлера ФРГ с представителями СМИ. Затем Меркель встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.

20 августа Меркель посетила Москву, где провела переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Последний раз Меркель была в Киеве в ноябре 2018 года. Она приезжала для проведения переговоров с руководством Украины относительно урегулирования конфликта в Донбассе, реализации минских договоренностей и проведения реформы децентрализации. Встречалась с пятым президентом Украины Петром Порошенко и другими и украинскими лидерами.

Также канцлер ФРГ посещала Украину в феврале 2015 года, накануне заключения вторых "минских соглашений" по урегулированию ситуации в Донбассе.