Путин: фактическая инфляция в России год к году 6,5%, действия ЦБ и правительства адекватны ситуации

Фактическая инфляция сегодня год к году составляет 6,5%, действия правительства и Центрального банка адекватны ситуации, считает Президент РФ Владимир Путин.

"Фактическая инфляция год к году сегодня 6,5%", - сказал Путин в ходе встречи с представителями партии "Единая Россия".

"Правительство и Центральный банк предпринимают необходимые действия для того, чтобы снизить эти параметры инфляции. Перед ними поставлена задача вернуть инфляционные процессы в те рамки, которые соответствовали бы уровню и планам развития нашей экономики, социальной сферы", - добавил он.

По мнению президента, действия, предпринимаемые правительством и ЦБ, "абсолютно адекватны складывающейся обстановке".