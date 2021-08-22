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СНГ 22.08.2021 14:35

Путин: фактическая инфляция в России год к году 6,5%, действия ЦБ и правительства адекватны ситуации

Фактическая инфляция сегодня год к году составляет 6,5%, действия правительства и Центрального банка адекватны ситуации, считает Президент РФ Владимир Путин.

"Фактическая инфляция год к году сегодня 6,5%", - сказал Путин в ходе встречи с представителями партии "Единая Россия".

"Правительство и Центральный банк предпринимают необходимые действия для того, чтобы снизить эти параметры инфляции. Перед ними поставлена задача вернуть инфляционные процессы в те рамки, которые соответствовали бы уровню и планам развития нашей экономики, социальной сферы", - добавил он.

По мнению президента, действия, предпринимаемые правительством и ЦБ, "абсолютно адекватны складывающейся обстановке".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]