Талибы проведут встречи с бывшими губернаторами афганских провинций

Представители группировки "Талибан" решили провести встречи с бывшими руководителями афганских провинций, чтобы определить, готовы ли они к сотрудничеству, сообщает в воскресенье "Аль-Джазира".

Встречи состоятся в течение ближайших дней. В них примут участие бывшие высокопоставленные чиновники, включая бывших губернаторов, 20 из 34 провинций Афганистана.

"Мы не заставляем бывших чиновников присоединяться к нам. Они имеют право покинуть страну, если этого хотят", - заявил представитель талибов, комментируя эту инициативу.