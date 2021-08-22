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Здравоохранение 22.08.2021 14:55

В Беларуси за сутки выявили более 1,3 тыс. новых случаев COVID-19

В Беларуси, по данным на 22 августа, зарегистрированы 469 тыс. 717 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

По данным Минздрава, суточный прирост инфицированных составил 1 тыс. 302 человека против 1 тыс. 467 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли3 тыс. 681 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве. По данным на 21 августа, их было 3 тыс. 670.

С начала пандемии выздоровели 463 тыс. 599 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 21 августа - 462 тыс. 244), суточный прирост - 1 тыс. 355 человек, отметили в ведомстве.

Там также сообщили, что за минувшие сутки выполнено 18 тыс. 817 тестов, всего в стране проведено 7 млн 660 тыс. 634 теста.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]