Исправность вооружения российской армии составляет почти 100% - Шойгу

Доля исправного вооружения в российской армии составляет около 99%, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"И современная армия сегодня имеет уже больше 71% современного оружия. Мы имеем сегодня исправность вооружения под 99%", - сказал Шойгу на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями партии "Единая Россия".