В Международном аэропорту Физули осуществляется проверка готовности радиотехнических средств

20-25 августа в Международном аэропорту Физули проводятся полеты на специальном самолете для проверки готовности радиотехнических средств для выполнения регулярных рейсов, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).
"Проверка будет осуществляться ежедневно с применением полностью автоматизированного комплекса летной инспекции Aerodata AD-FIS-112, который установлен на самолет бизнес-класса ATR 42-500", - отмечается в пресс-релизе компании.
AFIS (Aero Flight Inspection System) - это современная полноавтоматическая система летного контроля, применяемая для проверки посадочных средств в аэропортах и наземных радионавигационных систем.
Как проводилось это уникальное тестирование в других аэропортах можно ознакомиться в видео: https://youtu.be/jhIyEj2RwIs
А.Салаева
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