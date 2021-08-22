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СНГ 22.08.2021 15:16

Талибы пока выполняют свои обещания - Лавров

Представители движения "Талибан" пока выполняют обещания о прекращении боевых действий и начале национального диалога в Афганистане, запустили первые контакты с представителями основных политических сил страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Пока мы видим, что те заявления, которые талибы делают - и об окончании боевых действий, и об амнистии всех тех, кто вовлечен в это противостояние, и о необходимости общенационального диалога для формирования коалиционных инклюзивных органов власти - пока это все выдерживается", - сказал Лавров на встрече президента Владимира Путина с представителями "Единой России".

"В частности, вчера были начаты контакты с бывшим президентом Карзаем, с руководителем Совета национального согласия Абдуллой Абдуллой, и даже на севере, в Панджшерском ущелье, где таджикские лидеры объявили, что продолжат противостоять талибам - первые сегодня сообщения были, что и с ними налажены контакты", - добавил он.

Министр подчеркнул, что действия талибов имеют важность для России с точки зрения безопасности центральноазиатских союзников, "от их безопасности зависят риски, которые могут дополнительно создаваться уже для территории Российской Федерации".

"Предстоящий завтра виртуальный саммит ОДКБ, предстоящий в сентябре очный саммит ОДКБ и ШОС, конечно, во многом будут посвящены безопасности стран-участниц в контексте Афганистана и вокруг него", - добавил Лавров.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]