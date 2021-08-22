Путин: ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности России

Россия против размещения беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии, так как, пользуясь безвизовым режимом, на территорию РФ в их числе смогут проникать боевики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Только сейчас было сказано об Афганистане. Прямое отношение имеет к нашей безопасности", - сказал он в воскресенье на встрече с представителями "Единой России".
Путин заметил, что западные страны "настойчиво ставят вопрос о том, чтобы разместить беженцев в странах Центральной Азии до получения виз США и других стран".
"Значит, в эти страны можно направлять без виз к нашим соседям, а к себе брать без виз не хотим. Это просто унизительный подход к решению этого вопроса", - продолжил Путин.
По его словам, этот вопрос будет обсуждаться в понедельник на встрече лидеров стран ОДКБ и других площадках.
"Представьте себе, в любую из этих стран въехали беженцы. Кто среди этих беженцев, откуда мы знаем? Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч, а, может быть, и миллионы, а у нас с ближайшими союзниками и соседями никаких визовых ограничений, и граница - тысяча километров. Сел на что угодно - хоть на машину, хоть на осла и поехал по степи. И что мы будем с этим делать?" - сказал Путин.
"Мы не хотим, чтобы у нас под видом беженцев боевики какие-то опять появились... Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что у нас было в 90-х и в середине двухтысячных годов, когда у нас фактически шли боевые действия на Северном Кавказе", - добавил он.
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