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СНГ 22.08.2021 15:29

Глава "Рособоронэкспорта" сообщил о подписании контракта с Индией на поставку 70 тыс. АК-103

Москва и Дели договорились о поставке 70 тыс. автоматов Калашникова, сообщил "Интерфаксу" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Все подтверждаем", - сказал Михеев, отвечая на вопрос о подписании нового контракта.

Он отметил, что речь идет о поставках партии автоматов АК-103.

Ранее индийские СМИ сообщили, что Индия подписала с Россией контракт на незамедлительную поставку 70 тыс. готовых к использованию автоматов Калашникова. В публикации говорилось о поставках автоматов "двухсотой серии".

АК-103 - современный автомат Калашникова под патрон 7,62х39 мм для подразделений Сухопутных войск, сил специальных операций (ССО).

AK-103 является штатным оружием личного состава специальных подразделений Вооруженных сил и сил охраны правопорядка.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]