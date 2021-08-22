Москва и Дели договорились о поставке 70 тыс. автоматов Калашникова, сообщил "Интерфаксу" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Все подтверждаем", - сказал Михеев, отвечая на вопрос о подписании нового контракта.

Он отметил, что речь идет о поставках партии автоматов АК-103.

Ранее индийские СМИ сообщили, что Индия подписала с Россией контракт на незамедлительную поставку 70 тыс. готовых к использованию автоматов Калашникова. В публикации говорилось о поставках автоматов "двухсотой серии".

АК-103 - современный автомат Калашникова под патрон 7,62х39 мм для подразделений Сухопутных войск, сил специальных операций (ССО).

AK-103 является штатным оружием личного состава специальных подразделений Вооруженных сил и сил охраны правопорядка.