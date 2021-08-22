Германский самолет доставил в Узбекистан еще около 200 беженцев из Афганистана

Очередной военно-транспортный борт ВВС Германии прибыл в Ташкент из Кабула с 196 беженцами и гражданами ЕС, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" представитель аэропорта.
"В международном аэропорту Ташкента совершил посадку Airbus A-400M ВВС Германии. Это очередной рейс из Кабула по доставке беженцев и граждан ЕС (всего 196 пассажиров) в Ташкент для дальнейшей отправки во Франкфурт", - сказал собеседник агентства.
По данным МИД Узбекистана, за последние несколько дней обеспечена эвакуация из Афганистана через территорию Узбекистана 1 982 гражданзарубежных государств.
Состоялся брифинг для участников международного конкурса "Мастера артиллерийского огня"
В Иране состоялась жеребьевка конкурса “Кубок моря”
Незаконные армянские вооруженные отряды подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в нескольких направлениях – Минобороны
В Международном аэропорту Физули осуществляется проверка готовности радиотехнических средств
Завершилась укладка "Северного потока 2" в экономической зоне Дании - на участке, который принес проекту максимальную задержку
Подавший сигнал бедствия Superjet рейса Волгоград-Москва штатно сел в Шереметьево
Вакцинацию от COVID-19 нельзя навязывать - Путин
В Беларуси за сутки выявили более 1,3 тыс. новых случаев COVID-19
Около 30 тыс. крупных объектов космического мусора находятся на орбите - эксперт
ИВ Гусара направит около 470 тыс. манатов на ремонт городских дорог
В Гобустане до конца 2021 года планируют заложить новый парк отдыха
Президент Алиев утвердил положение о Карабахском региональном Главном управлении архитектуры и градостроительства
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Нар» продолжает поддержку крупнейшей библиотеке аудиокниг на азербайджанском языке
ВТБ повысил доходность по вкладу «Выгодный» до 10% годовых
AccessBank объявляет 2%-ую скидку на микро- и агро- кредиты!
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог