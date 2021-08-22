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СНГ 22.08.2021 15:38

Германский самолет доставил в Узбекистан еще около 200 беженцев из Афганистана

Очередной военно-транспортный борт ВВС Германии прибыл в Ташкент из Кабула с 196 беженцами и гражданами ЕС, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" представитель аэропорта.

"В международном аэропорту Ташкента совершил посадку Airbus A-400M ВВС Германии. Это очередной рейс из Кабула по доставке беженцев и граждан ЕС (всего 196 пассажиров) в Ташкент для дальнейшей отправки во Франкфурт", - сказал собеседник агентства.

По данным МИД Узбекистана, за последние несколько дней обеспечена эвакуация из Афганистана через территорию Узбекистана 1 982 гражданзарубежных государств.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]