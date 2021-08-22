В Азербайджане зафиксировано снижение новых случаев COVID-19, за сутки скончались 29 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 3 тыс. 69 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 391,506 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 3 тыс. 551 случае заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 29 человек (накануне - 27). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 308.

От COVID-19 вылечились 345,783 тыс. человек (+1 тыс. 180 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 40 тыс. 415 человек.

За сутки медики провели 14 тыс. 976 тестов на коронавирус против 18 тыс. 982 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 319,841 тыс. тестов на COVID-19.

А.Салаева