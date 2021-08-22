В Азербайджане 24,2% населения полностью привито от коронавируса

В Азербайджане более 2,4 млн человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

По данным на 22 августа, одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 3 млн 713,143 тыс. человек, две дозы - 2 млн 457,233 тыс. человек.

Общее число сделанных доз составляет 6 млн 170,376 тыс.

Население Азербайджана на 1 июня 2021 года составляло 10 млн 135,272 тыс. человек. Таким образом, по состоянию на 22 августа полностью привито 24,2% населения страны.

Вакцинация в Азербайджане стартовала 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022 гг.

В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, "Спутник V" и Pfizer.

А.Салаева