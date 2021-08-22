В Азербайджане 24,2% населения полностью привито от коронавируса

В Азербайджане более 2,4 млн человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
По данным на 22 августа, одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 3 млн 713,143 тыс. человек, две дозы - 2 млн 457,233 тыс. человек.
Общее число сделанных доз составляет 6 млн 170,376 тыс.
Население Азербайджана на 1 июня 2021 года составляло 10 млн 135,272 тыс. человек. Таким образом, по состоянию на 22 августа полностью привито 24,2% населения страны.
Вакцинация в Азербайджане стартовала 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022 гг.
В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, "Спутник V" и Pfizer.
А.Салаева
Состоялся брифинг для участников международного конкурса "Мастера артиллерийского огня"
В Иране состоялась жеребьевка конкурса “Кубок моря”
Незаконные армянские вооруженные отряды подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в нескольких направлениях – Минобороны
Главы Минэнерго Украины, Германии и США обсудят в Киеве транзит газа через республику - Зеленский
Меркель: мы хотим быстрее продлить договор о транзите газа из России через Украину
В Международном аэропорту Физули осуществляется проверка готовности радиотехнических средств
ИВ Гусара направит около 470 тыс. манатов на ремонт городских дорог
В Гобустане до конца 2021 года планируют заложить новый парк отдыха
Президент Алиев утвердил положение о Карабахском региональном Главном управлении архитектуры и градостроительства
Зеленский и Гарибашвили обсудили углубление стратегического партнерства между Украиной и Грузией
Действия зарубежных поставщиков компонентов задержали создание МС-21 на пять-шесть месяцев - Путин
Президент Турции и глава Евросовета обсудили Афганистан и проблему беженцев
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Нар» продолжает поддержку крупнейшей библиотеке аудиокниг на азербайджанском языке
ВТБ повысил доходность по вкладу «Выгодный» до 10% годовых
AccessBank объявляет 2%-ую скидку на микро- и агро- кредиты!
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог