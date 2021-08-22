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СНГ 22.08.2021 17:49

Узбекистан принял еще около 400 беженцев из Афганистана

В Сурхандарьинской области (юг Узбекистана, граничит с Афганистаном) приняли еще около 400 беженцев из Афганистана, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" представитель администрации города Термеза (областной центр).

"Группа афганских беженцев доставлена прошлой ночью в Термез самолетами", - сказал собеседник агентства.

По его данным, все прибывшие прошли медосмотр, сдали ПЦР-тесты и находятся в охраняемой зоне.

Ранее сообщалось, что в Сурхандарьинской области Узбекистана недалеко от границы с Афганистаном разбит палаточный лагерь, где временно размещены около 150 беженцев, а также 650 военнослужащих из соседней страны.

В пятницу МИД Узбекистана заявил, что 150 афганских граждан по договоренности с представителями руководства талибовпо собственному волеизъявлению были возвращены на свою родину.

"По полученной от самих возвратившихся в Афганистан граждан информации, после проведения в отношении них необходимых формальных процедурных мероприятий, все они были отпущены домой, и в настоящее время находятся в полной безопасности", - говорилось в сообщении МИД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]