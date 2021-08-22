Торговый центр загорелся в Подмосковье

Посетителей торгового центра 4Daily в подмосковных Мытищах эвакуируют из-за пожара, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник.

"В Мытищах горит торговый центр 4Daily, сработала пожарная сигнализация, с крыши идет черный дым", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в данный момент проводится эвакуация посетителей и персонала.