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Дальнее зарубежье 22.08.2021 18:11

Лидеры G7 обсудят Афганистан - Джонсон

Руководители стран G7 во вторник проведут обсуждение афганской проблемы, сообщил премьер Великобритании Борис Джонсон.

"Я организую во вторник срочные переговоры лидеров G7 по ситуации в Афганистане", - написал он в Twitter.

Джонсон подчеркнул важность инициативы по эвакуации людей, желающих покинуть захваченный движением "Талибан" Афганистан.

Великобритания в этом году председательствует в G7 и поэтому отвечает за организацию встреч в верхах этой группы.

Ранее сообщалось, что обсуждение Афганистана на уровне лидеров G7 в режиме видеоконференции состоится на следующей неделе, однако точная дата не называлась.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]