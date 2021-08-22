Пожар в торговом центре в Подмосковье ликвидирован - МЧС

Пожар в торговом центре 4Daily в подмосковных Мытищах ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар был в магазине зоотоваров на площади 10 кв. м. Возгорание ликвидировано", - сказали в ведомстве.

В МЧС добавили, что пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу", что посетителей торгового центра 4Daily в Мытищах эвакуируют из-за пожара.