Украина будет возрождать и укреплять свой военно-морской флот для того, чтобы разблокировать и сделать более безопасными Черноморский и Азовский регионы, заявил президент республики Владимир Зеленский.

"Развитие нашего украинского Черноморского флота нужно нам для того, чтобы разблокировать Черноморский и Азовский регион. Поэтому было решено на уровне нашего государства, на уровне Совета национальной безопасности и обороны сделать украинский флот таким же мощным, каким он был 30 лет назад. Флот, благодаря которому Россия никогда бы не смогла незаконно аннексировать наш украинский полуостров. И теперь, из туристического сердца Украины сделать милитаризованный, как я уже говорил для сравнения, авианосец", - сказал Зеленский на пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Киеве.

Он отметил, что в этом вопросе Украине нужна консолидация всех ее партнеров, и "украинское государство работает в этом направлении".

"Мы обращались в Великобританию - получили поддержку. Обращались в Соединенные Штаты, и очень предметно я собираюсь на встрече 31 августа обсудить этот вопрос с президентом Байденом", - подытожил Зеленский.