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Дальнее зарубежье 22.08.2021 18:29

Зеленский ждет "консолидации партнеров" для укрепления ВМФ Украины

Украина будет возрождать и укреплять свой военно-морской флот для того, чтобы разблокировать и сделать более безопасными Черноморский и Азовский регионы, заявил президент республики Владимир Зеленский.

"Развитие нашего украинского Черноморского флота нужно нам для того, чтобы разблокировать Черноморский и Азовский регион. Поэтому было решено на уровне нашего государства, на уровне Совета национальной безопасности и обороны сделать украинский флот таким же мощным, каким он был 30 лет назад. Флот, благодаря которому Россия никогда бы не смогла незаконно аннексировать наш украинский полуостров. И теперь, из туристического сердца Украины сделать милитаризованный, как я уже говорил для сравнения, авианосец", - сказал Зеленский на пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Киеве.

Он отметил, что в этом вопросе Украине нужна консолидация всех ее партнеров, и "украинское государство работает в этом направлении".

"Мы обращались в Великобританию - получили поддержку. Обращались в Соединенные Штаты, и очень предметно я собираюсь на встрече 31 августа обсудить этот вопрос с президентом Байденом", - подытожил Зеленский.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]