Очередные 3 млн доз вакцины от коронавируса доставлены из КНР в Узбекистан

В Узбекистан доставлена очередная партия - три миллиона доз вакцины против коронавируса китайской компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

"В Узбекистан доставлены очередные три миллиона доз вакцины против COVID-19 китайской компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical", - сказал собеседник агентства.

По его данным, это одиннадцатая поставка из КНР. Таким образом, всего с апреля по настоящее время в страну поставлено 13,5 млн доз китайской вакцины.

Ранее сообщалось, что с конца декабря прошлого года в Узбекистане проводился третий этап клинических испытаний рекомбинантной вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical - ZF2001. Прививка этой вакцины делается в три этапа.

В феврале китайская компания признала соавторский вклад Узбекистана в создании вакцины против коронавируса и заявила о готовности организовать ее совместное производство на базе местной фармкомпании Jurabek Laboratories и использование под маркой ZF-UZ-VAC 2001.

Накануне сообщалось о том, что правительство Узбекистана одобрило государственную регистрацию вакцин ZF-UZ-VAC 2001 и "Спутник V", производство которых начато компанией Jurabek Laboratories.

В Узбекистане с 1 апреля проводится прививочная кампания против COVID-19. Жители страны получают в настоящее время прививки вакциной AstraZeneca, китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, "Спутник V" и Moderna.

По данным Минздрава, в настоящее время общий резерв вакцин против коронавируса составляет в стране почти 18 млн. На 22 августа использовано почти 13 млн доз, а полный курс вакцинации прошло около 1,5 млн человек. Власти планируют вакцинировать от коронавируса 70% населения до 1 ноября текущего года.

Численность населения Узбекистана составляет 34,86 млн человек.