Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9867 RUR   0.0229 GBR   2.3177 TRY   0.1993

Цена на нефть

19.08 $/bbl   WTI 63.69 -1.77 Brent 66.45 -1.78

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 22.08.2021 18:58

Очередные 3 млн доз вакцины от коронавируса доставлены из КНР в Узбекистан

В Узбекистан доставлена очередная партия - три миллиона доз вакцины против коронавируса китайской компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

"В Узбекистан доставлены очередные три миллиона доз вакцины против COVID-19 китайской компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical", - сказал собеседник агентства.

По его данным, это одиннадцатая поставка из КНР. Таким образом, всего с апреля по настоящее время в страну поставлено 13,5 млн доз китайской вакцины.

Ранее сообщалось, что с конца декабря прошлого года в Узбекистане проводился третий этап клинических испытаний рекомбинантной вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical - ZF2001. Прививка этой вакцины делается в три этапа.

В феврале китайская компания признала соавторский вклад Узбекистана в создании вакцины против коронавируса и заявила о готовности организовать ее совместное производство на базе местной фармкомпании Jurabek Laboratories и использование под маркой ZF-UZ-VAC 2001.

Накануне сообщалось о том, что правительство Узбекистана одобрило государственную регистрацию вакцин ZF-UZ-VAC 2001 и "Спутник V", производство которых начато компанией Jurabek Laboratories.

В Узбекистане с 1 апреля проводится прививочная кампания против COVID-19. Жители страны получают в настоящее время прививки вакциной AstraZeneca, китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, "Спутник V" и Moderna.

По данным Минздрава, в настоящее время общий резерв вакцин против коронавируса составляет в стране почти 18 млн. На 22 августа использовано почти 13 млн доз, а полный курс вакцинации прошло около 1,5 млн человек. Власти планируют вакцинировать от коронавируса 70% населения до 1 ноября текущего года.

Численность населения Узбекистана составляет 34,86 млн человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]