Путин: Россия соберет в этом году свыше 127 млн тонн зерновых

Урожай зерна в этом году составит порядка 127 млн тонн и покроет не только внутренние потребности страны, но и экспорт, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Думаю, что в этом году у нас будет урожай не такой рекордный, как в прошлом, в силу целого ряда обстоятельств, но свыше 127 млн зерновых точно мы соберем. Это очень хороший показатель, с лихвой обеспечивающий наши внутренние потребности и даже экспортный потенциал", - сказал Путин в ходе встречи в воскресенье с представителями партии "Единая Россия".

Он отметил, что экономика сельского хозяйства в России развивается хорошими темпами.

Согласно базовому прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в этом году составит 127,4 млн тонн, в том числе 81 млн тонн пшеницы. В 2020 году урожай составил 133,5 млн тонн, в том числе 85,9 млн тонн пшеницы. Экспорт зерна в этом сельхозгоду (июль 2021-июнь 2022 гг.) оценивается в 51 млн тонн. В прошлом сельхозгоду РФ экспортировала более 48 млн тонн зерна.