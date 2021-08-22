Путин: Россия соберет в этом году свыше 127 млн тонн зерновых

Урожай зерна в этом году составит порядка 127 млн тонн и покроет не только внутренние потребности страны, но и экспорт, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Думаю, что в этом году у нас будет урожай не такой рекордный, как в прошлом, в силу целого ряда обстоятельств, но свыше 127 млн зерновых точно мы соберем. Это очень хороший показатель, с лихвой обеспечивающий наши внутренние потребности и даже экспортный потенциал", - сказал Путин в ходе встречи в воскресенье с представителями партии "Единая Россия".
Он отметил, что экономика сельского хозяйства в России развивается хорошими темпами.
Согласно базовому прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в этом году составит 127,4 млн тонн, в том числе 81 млн тонн пшеницы. В 2020 году урожай составил 133,5 млн тонн, в том числе 85,9 млн тонн пшеницы. Экспорт зерна в этом сельхозгоду (июль 2021-июнь 2022 гг.) оценивается в 51 млн тонн. В прошлом сельхозгоду РФ экспортировала более 48 млн тонн зерна.
Состоялся брифинг для участников международного конкурса "Мастера артиллерийского огня"
В Иране состоялась жеребьевка конкурса “Кубок моря”
Незаконные армянские вооруженные отряды подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в нескольких направлениях – Минобороны
Главы Минэнерго Украины, Германии и США обсудят в Киеве транзит газа через республику - Зеленский
Меркель: мы хотим быстрее продлить договор о транзите газа из России через Украину
В Международном аэропорту Физули осуществляется проверка готовности радиотехнических средств
В Иране новый антирекорд по числу летальных исходов от COVID-19
Очередные 3 млн доз вакцины от коронавируса доставлены из КНР в Узбекистан
ИВ Гусара направит около 470 тыс. манатов на ремонт городских дорог
В Гобустане до конца 2021 года планируют заложить новый парк отдыха
Президент Алиев утвердил положение о Карабахском региональном Главном управлении архитектуры и градостроительства
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Нар» продолжает поддержку крупнейшей библиотеке аудиокниг на азербайджанском языке
ВТБ повысил доходность по вкладу «Выгодный» до 10% годовых
AccessBank объявляет 2%-ую скидку на микро- и агро- кредиты!
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог