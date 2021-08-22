Грузия и Украина намерены увеличить товарооборот до $1 млрд в год

Динамика двусторонней торговли между Украиной и Грузией вышла на новый уровень, имеются все предпосылки для расширения инвестиционного сотрудничества, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам состоявшейся в воскресенье встречи в Киеве со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили.
Как сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии, на встрече была выражена готовность к интенсивному развитию торгово-экономического сотрудничества и использованию транзитного потенциала обеих стран.
"В ходе беседы с премьер-министром (Грузии) я выразил заинтересованность в интенсивном развитии транзитного потенциала железных дорог Грузии и Украины. Мы должны использовать существующую инфраструктуру черноморских портов и паромов, мы также должны приложить все усилия для увеличения грузопотока между нашими странами, а также обеспечить перевозки в третьи страны с использованием территории Грузии и Украины", - приводятся в сообщении слова Шмыгаля.
При этом украинский премьер отметил, что в этом году товарооборот между двумя странами увеличился на 32%. "Достигнута договоренность продолжить совместную работу с Европейской комиссией для обеспечения благоприятных условий для развития контейнерных перевозок в морских портах между Грузией, Украиной и другими странами ЕС", - сказал Шмыгаль.
В свою очередь премьер Грузии заявил, что Грузии и Украине уже удалось вывести на новый уровень двустороннее сотрудничество. В частности, страны успешно работают в направлении развития энергетики, транспорта и цифрового рынка.
"В этом году количество украинских туристов в Грузии увеличилось на 70%. Мы рассмотрели те шаги, которые должны быть предприняты, чтобы наш товарооборот достиг $1 млрд", - отметил Гарибашвили, по словам которого уже завершены процедуры по взаимному признанию сертификатов о вакцинации против COVID-19, что позволит облегчить визиты граждан Грузии в Украину и граждан Украины в Грузию.
Украина занимает седьмую позицию среди крупнейших торговых партнеров Грузии. По данным Национальной службы статистики, в 2020 году торговый оборот между двумя странами составил $607,2 млн (5,4% всего внешнеторгового оборота Грузии).
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