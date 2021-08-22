В Иране новый антирекорд по числу летальных исходов от COVID-19

В Иране зафиксирован новый антирекорд по числу летальных исходов от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), сообщает Anadolu со ссылкой на Министерство здравоохранения Ирана.
За сутки в ИРИ от коронавирусной инфекции скончались 684 человека. Общее число летальных исходов достигло 102 тыс. 038.
Предыдущий антирекорд смертности из-за COVID-19 был зафиксирован 16 августа - 655 человек.
За минувшие сутки в стране зарегистрировано 36 тыс. 419 новых случаев заражения COVID-19. Общее число случаев COVID-19 достигло 4 млн 677,114 тыс.
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