Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9867 RUR   0.0229 GBR   2.3177 TRY   0.1993

Цена на нефть

19.08 $/bbl   WTI 63.69 -1.77 Brent 66.45 -1.78

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 22.08.2021 20:00

В Иране новый антирекорд по числу летальных исходов от COVID-19

В Иране зафиксирован новый антирекорд по числу летальных исходов от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), сообщает Anadolu со ссылкой на Министерство здравоохранения Ирана.

За сутки в ИРИ от коронавирусной инфекции скончались 684 человека. Общее число летальных исходов достигло 102 тыс. 038.

Предыдущий антирекорд смертности из-за COVID-19 был зафиксирован 16 августа - 655 человек.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 36 тыс. 419 новых случаев заражения COVID-19. Общее число случаев COVID-19 достигло 4 млн 677,114 тыс.

На лечении в отделениях интенсивной терапии находятся 7 тыс. 662 пациента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]