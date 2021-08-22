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Регион 22.08.2021 20:20

Эрдоган и Джонсон обсудили ситуацию в Афганистане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, передает агентство Anadolu со ссылкой на Управлениепо связям с общественностью АПТурции.

"Обсуждена ситуация, сложившаяся в Афганистане", - отмечается в сообщении.

В ходе беседы Эрдоган отметил, что Турция могла бы продолжить нести ответственность за обеспечение безопасности ваэропорту Кабула, если для этого будут созданы подходящие условия.

Турецкий лидер подчеркнул, что на данный момент приоритетом для Турции в Афганистане является эвакуация своих граждан из этой страны.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]