Президент Турции и глава Евросовета обсудили Афганистан и проблему беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем, передает агентство Anadolu со ссылкой на Управление по связям с общественностью АП Турции.
"В ходе беседы был обсужден миграционный кризис", - отмечается в сообщении.
Эрдоган подчеркнул, что Турция, в настоящее время принимающая на своей территории 5 млн беженцев, не может взять на себя дополнительное миграционное бремя (в связи с событиями в Афганистане - ИФ).
Турецкий лидер выразил удовлетворение решением Брюсселя включить Турцию в европейскую систему цифровых сертификатов COVID-19.
В свою очередь, Мишель в своем Twitter написал, что с президентом Турции были обсуждены события в Афганистане.
"Это общая проблема как для Турции, так и для ЕС", - отметил он.
Кроме того, Мишель подчеркнул, что у обеих сторон есть абсолютное понимание необходимости обеспечить безопасную эвакуацию людей из Афганистана, а также поддержать уязвимые слои афганского общества.
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