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Регион 22.08.2021 20:33

Президент Турции и глава Евросовета обсудили Афганистан и проблему беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем, передает агентство Anadolu со ссылкой на Управление по связям с общественностью АП Турции.

"В ходе беседы был обсужден миграционный кризис", - отмечается в сообщении.

Эрдоган подчеркнул, что Турция, в настоящее время принимающая на своей территории 5 млн беженцев, не может взять на себя дополнительное миграционное бремя (в связи с событиями в Афганистане - ИФ).

Турецкий лидер выразил удовлетворение решением Брюсселя включить Турцию в европейскую систему цифровых сертификатов COVID-19.

В свою очередь, Мишель в своем Twitter написал, что с президентом Турции были обсуждены события в Афганистане.

"Это общая проблема как для Турции, так и для ЕС", - отметил он.

Кроме того, Мишель подчеркнул, что у обеих сторон есть абсолютное понимание необходимости обеспечить безопасную эвакуацию людей из Афганистана, а также поддержать уязвимые слои афганского общества.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]