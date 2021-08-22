Президент Турции и глава Евросовета обсудили Афганистан и проблему беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем, передает агентство Anadolu со ссылкой на Управление по связям с общественностью АП Турции.

"В ходе беседы был обсужден миграционный кризис", - отмечается в сообщении.

Эрдоган подчеркнул, что Турция, в настоящее время принимающая на своей территории 5 млн беженцев, не может взять на себя дополнительное миграционное бремя (в связи с событиями в Афганистане - ИФ).

Турецкий лидер выразил удовлетворение решением Брюсселя включить Турцию в европейскую систему цифровых сертификатов COVID-19.

В свою очередь, Мишель в своем Twitter написал, что с президентом Турции были обсуждены события в Афганистане.

"Это общая проблема как для Турции, так и для ЕС", - отметил он.

Кроме того, Мишель подчеркнул, что у обеих сторон есть абсолютное понимание необходимости обеспечить безопасную эвакуацию людей из Афганистана, а также поддержать уязвимые слои афганского общества.