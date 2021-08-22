Действия зарубежных поставщиков компонентов задержали создание МС-21 на пять-шесть месяцев - Путин

Работа над российским среднемагистральным самолетом нового поколения МС-21 будет завершена в ближайшее время, рассчитывает президент РФ Владимир Путин.

"Следующий этап - это МС-21. Надеюсь, в ближайшее время, в запланированные сроки, машина появится на линии", - сказал он на встрече с представителями партии "Единая Россия".

При этом Путин обратил внимание на недобросовестную конкуренцию на мировом рынке авиастроения со стороны иностранных партнеров России.

"Наши партнеры, которые должны были поставлять нам определенные компоненты, а это абсолютно гражданская продукция, под предлогом различных, не связанных с экономикой вопросов политического характера повели себя неприлично. На нашем рынке сами работают, а нам создают проблемы в гражданской авиации", - сказал он.

По его словам, это привело к отставанию по срокам создания МС-21 на пять-шесть месяцев. "Но он выйдет и выйдет даже качественней, чем планировалось", - пообещал Путин.

Вместе с тем, Путин заметил, что России удалось решить эти вопросы, и он пообещал, что так будет и в дальнейшем.

Говоря о боевой авиации, он заявил, что Россия является "безусловным лидером" в этой отрасли, а ее военные самолеты являются лучшими в мире.

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Самолет создается на базе новейших разработок в области авиастроения.

Программа МС-21 находится на стадии сертификационных испытаний и производства самолетов для первых заказчиков.

Базовая версия самолета с американскими двигателями PW1400, которая сейчас проходит сертификационные испытания, называется МС-21-300. Предполагается, что заказчики самолета смогут выбирать, с каким двигателем они будут эксплуатировать самолет. Также в будущем предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-400 (до 250 мест).

В летных сертификационных испытаниях по российским и европейским нормам участвует четыре самолета МС-21-300. Еще два самолета проходят статические и ресурсные испытания в ЦАГИ. В декабре 2020 года начались летные испытания опытного самолета МС-21-310, который оснащен новыми российскими двигателями ПД-14.

Получение российского сертификата МС-21-300 запланировано на конец 2021 года. Полностью готовые 4 самолета будут переданы эксплуатирующей авиакомпании в 2022 году.