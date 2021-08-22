Зеленский и Гарибашвили обсудили углубление стратегического партнерства между Украиной и Грузией

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье встретился с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили, который находится в республике с трехдневным визитом.

"Глава государства выразил благодарность за последовательную и четкую позицию Грузии по поддержке территориальной целостности Украины, а также заверил в дальнейшей непоколебимой поддержке братского грузинского народа в отстаивании суверенитета Грузии", - говорится в сообщении пресс-службы украинского лидера.

Президент и премьер отметили высокую динамику украино-грузинского диалога по углублению стратегического партнерства между двумя государствами. Стороны договорились провести первое заседание Стратегического совета высокого уровня.

Отмечается, что собеседники уделили отдельное внимание вопросам безопасности и обозначили важность усиления сотрудничества в противодействии вызовам в сфере безопасности в Черноморском регионе.