Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9867 RUR   0.0229 GBR   2.3177 TRY   0.1993

Цена на нефть

19.08 $/bbl   WTI 63.69 -1.77 Brent 66.45 -1.78

Погода в Баку

  ночь день

Регион 22.08.2021 22:10

Зеленский и Гарибашвили обсудили углубление стратегического партнерства между Украиной и Грузией

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье встретился с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили, который находится в республике с трехдневным визитом.

"Глава государства выразил благодарность за последовательную и четкую позицию Грузии по поддержке территориальной целостности Украины, а также заверил в дальнейшей непоколебимой поддержке братского грузинского народа в отстаивании суверенитета Грузии", - говорится в сообщении пресс-службы украинского лидера.

Президент и премьер отметили высокую динамику украино-грузинского диалога по углублению стратегического партнерства между двумя государствами. Стороны договорились провести первое заседание Стратегического совета высокого уровня.

Отмечается, что собеседники уделили отдельное внимание вопросам безопасности и обозначили важность усиления сотрудничества в противодействии вызовам в сфере безопасности в Черноморском регионе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ГРУЗИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Президент Грузии прибудет с визитом на Украину Грузия решила вернуть отозванного почти год назад посла на Украину Саакашвили заявил, что согласен быть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период Саакашвили заявил, что никогда не прекращал активно участвовать в политической жизни Грузии Украина и Грузия подписали план двустороннего сотрудничества между оборонными ведомствами Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили, не планирует разрыв дипотношений

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]