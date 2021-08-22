Загруженность коечного фонда в Азербайджане из-за COVID-19 ниже 50% - врио главы Минздрава

Загруженность коечного фонда в Азербайджане для инфицированных коронавирусной инфекцией на сегодняшний день составляет менее 50%, заявил заместитель министра здравоохранения, врио министра здравоохранения Теймур Мусаев.

"Число коек в стране, отведенных для больных COVID-19, достаточно – свыше 10 тыс. единиц. На данный момент заполняемость коек в больницах не превышает даже 50%", - сказал Мусаев в интервью телеканалу Real TV.

Он также отметил, несмотря на то, что число активных больных (40,4 тыс. – ИФ) на сегодняшний день превышает коечный фонд в больницах, но большая часть инфицированных проходит лечение в домашних условиях.

Кроме того, Мусаев отметил, что среди находящихся в реанимации больных COVID-19 и подключенных к искусственной вентиляции легких нет ни одного вакцинированного пациента.

"98% находившихся в реанимации пациентов – это лица, которые не прошли вакцинацию. В настоящее время мы анализируем число тех, кто прошел вакцинацию и был размещен в реанимацию, так как вы знаете, что бывают и негативные случаи ввиду того, что были зафиксированы случаи поддельных ковид-паспортов. Но с уверенностью могу сказать, что среди вакцинированных нет ни одного человека, находившегося на искусственной вентиляции легких в реанимации", - подчеркнул Мусаев.

Вместе с тем он отметил, что для выработки коллективного иммунитета и предотвращения распространения вируса необходима вакцинация около 60-70% населения Азербайджана.

В Азербайджане в настоящее время полностью вакцинированными являются 24% населения.

Х.Насирзаде