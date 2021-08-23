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Оборона 23.08.2021 00:00

ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе – Минобороны Азербайджана

ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении, заявляет министерство обороны Азербайджана.

«22 августа с 20:47 до 22:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечярского района из автоматов и пулеметов периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа и Зейлик Кяльбаджарского района», - говорится в информации ведомства.

Минобороны отмечает, что противник был подавлен ответным огнем.

«Потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск», - подчеркивает оборонное ведомство.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОЗИЦИИ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]