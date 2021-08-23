ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе – Минобороны Азербайджана

ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении, заявляет министерство обороны Азербайджана.

«22 августа с 20:47 до 22:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечярского района из автоматов и пулеметов периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа и Зейлик Кяльбаджарского района», - говорится в информации ведомства.

Минобороны отмечает, что противник был подавлен ответным огнем.

«Потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск», - подчеркивает оборонное ведомство.

Х.Насирзаде