В Израиле с сентября откроют школы, дети старше 12 лет смогут сделать вакцину от COVID-19

В Израиле с сентября откроют школы, дети старше 12 лет с разрешения родителей смогут сделать вакцину от коронавируса COVID-19 прямо во время занятий, сообщает в понедельник издание The Times of Israel.
Власти Израиля в понедельник утром решили, что учебный год в стране начнется, как и планировалось, с первого сентября, несмотря на призывы общественности перенести начало обучения в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом.
Также было решено, что обучающиеся в возрасте 12 лет и старше смогут получить вакцину на территории образовательного учреждения с разрешения родителей. Для учителей и других работников будет введена система "Зеленых пропусков", согласно которой они смогут работать только при предоставлении сертификата о вакцинации или отрицательного теста на COVID-19.
Министр образования страны Ифат Шаша-Битон была против данного плана, но позже согласилась на него, чтобы не откладывать старт учебного года.
Также в воскресенье в Израиле начали делать тесты на коронавирус детям в возрасте от 3 до 12 лет. Тесты проводятся в более чем 400 населенных пунктах по всей стране.
Ранее в этом году вакцины от COVID-19 подросткам начали делать во Франции, Швеции, Германии и других европейских странах.
За весь период пандемии в стране было зарегистрировано более 994 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 6,8 тыс. смертей от заболевания.
Алиев поздравил Зеленского с 30-летием независимости Украины
Замминистра обороны Азербайджана находится с рабочим визитом в Москве
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе – Минобороны Азербайджана
AzerGold увеличил в I полугодии штат на 13%
В Азербайджан будет поставляться мебель из Северной Осетии
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на награждение сотрудников МЧС Азербайджана, участвовавших в тушении лесных пожаров в Турции
Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный вывоз золотых изделий
В Баку выявлены 4 медучреждения, занимавшихся продажей поддельных COVID-паспортов
ИВ Гянджи направит свыше 8,5 млн манатов на строительство жилых зданий
ИВ Гусара направит около 470 тыс. манатов на ремонт городских дорог
В Гобустане до конца 2021 года планируют заложить новый парк отдыха
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Обучающий курс «Современные технологии преподавания РКИ в начальной школе»
Новое назначение в AccessBank-е: Рашад Мирзоев стал руководителем департамента IT-инфраструктуры и операций
«Нар» продолжает поддержку крупнейшей библиотеке аудиокниг на азербайджанском языке
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог