В Израиле с сентября откроют школы, дети старше 12 лет смогут сделать вакцину от COVID-19

В Израиле с сентября откроют школы, дети старше 12 лет с разрешения родителей смогут сделать вакцину от коронавируса COVID-19 прямо во время занятий, сообщает в понедельник издание The Times of Israel.

Власти Израиля в понедельник утром решили, что учебный год в стране начнется, как и планировалось, с первого сентября, несмотря на призывы общественности перенести начало обучения в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом.

Также было решено, что обучающиеся в возрасте 12 лет и старше смогут получить вакцину на территории образовательного учреждения с разрешения родителей. Для учителей и других работников будет введена система "Зеленых пропусков", согласно которой они смогут работать только при предоставлении сертификата о вакцинации или отрицательного теста на COVID-19.

Министр образования страны Ифат Шаша-Битон была против данного плана, но позже согласилась на него, чтобы не откладывать старт учебного года.

Также в воскресенье в Израиле начали делать тесты на коронавирус детям в возрасте от 3 до 12 лет. Тесты проводятся в более чем 400 населенных пунктах по всей стране.

Ранее в этом году вакцины от COVID-19 подросткам начали делать во Франции, Швеции, Германии и других европейских странах.

За весь период пандемии в стране было зарегистрировано более 994 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 6,8 тыс. смертей от заболевания.