Лукашенко в связи с ситуацией в Афганистане заподозрил США в сознательной дестабилизации зоны ответственности ОДКБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя уход из Афганистана американских военных и захват движением "Талибан" почти всей территории страны, включая Кабул, высказал предположение, что США сознательно дестабилизировали ситуацию в зоне ответственности ОДКБ.
"Можно было бы сказать, что коалиция во главе с Вашингтоном после 20 лет оккупации и вложения колоссальных средств села в лужу. Давайте будем думать, что это не совсем так. Нельзя сбрасывать со счетов возможный стратегический расчет на совершенно осознанный шаг США по созданию нестабильности в данном регионе. Отчасти в зоне ответственности ОДКБ. Они создали проблемы, сейчас перекладывают решение этих проблем и эти проблемы на других. При этом, по сути, еще пытаются выйти сухими из воды. Американцы это любят", - сказал Лукашенко на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной ситуации в Афганистане.
Мероприятие проводится в режиме видеоконференции в понедельник. Лукашенко цитирует президентская пресс-служба.
Он не исключает размещения американской армии в соседних с Афганистаном странах. "Еще один чувствительный вопрос связан с уходом Штатов из Афганистана. Это возможные планы размещения вооруженных контингентов американской армии в соседних странах, в том числе членах ОДКБ", - отметил Лукашенко.
Президент полагает, что эта тема также заслуживает тщательного изучения с точки зрения безопасности в зоне ответственности организации.
"Я абсолютно поддерживаю президента России, его заявления о том, что полеты боевых самолетов США, прежде всего над странами ОДКБ, неприемлемы. И не только для России - для всех нас как членов ОДКБ. Более того, я абсолютно солидарен с ним, что движение НАТО (они уже обнаглели до крайности, понятно, двигаются через Беларусь в Россию), попытка сесть в Центральной Азии также для Российской Федерации и для нас неприемлемы", - подчеркнул Лукашенко.
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