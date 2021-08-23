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Регион 23.08.2021 15:01

Армения и Россия обсудят в Москве поставки российского оружия Еревану

Заместитель министра обороны Армении Карен Брутян обсудит в Москве поставки вооружений и военной техники в республику. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны Армении.

"Заместитель министра обороны Армении Карен Брутян примет участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2021", который проходит в Москве с 23 по 28 августа", - отметили в оборонном ведомстве.

Там подчеркнули, что у Брутяна намечены встречи с главой Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России и руководителем "Рособоронэкспорта", а также с руководителями крупных российских предприятий ВПК.

"В частности, речь идет о предприятиях "Иркут", "КамАЗ", "Уралвагонзавод" и корпорации "Тактическое ракетное вооружение", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]