Армения и Россия обсудят в Москве поставки российского оружия Еревану

Заместитель министра обороны Армении Карен Брутян обсудит в Москве поставки вооружений и военной техники в республику. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны Армении.

"Заместитель министра обороны Армении Карен Брутян примет участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2021", который проходит в Москве с 23 по 28 августа", - отметили в оборонном ведомстве.

Там подчеркнули, что у Брутяна намечены встречи с главой Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России и руководителем "Рособоронэкспорта", а также с руководителями крупных российских предприятий ВПК.

"В частности, речь идет о предприятиях "Иркут", "КамАЗ", "Уралвагонзавод" и корпорации "Тактическое ракетное вооружение", - отмечается в сообщении пресс-службы.