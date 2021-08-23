Импорт сигарет в Азербайджан из России в I полугодии сократился на 13%, из Украины - вырос на 18%

Импорт в Азербайджан в январе-июне 2021 года сигарет составил на сумму $10 млн 996,18 тыс., что на 14,1% больше показателя за аналогичный период 2020 года, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
Основным поставщиком сигарет в Азербайджан в отчетном периоде являлась Украина. В частности, из Украины импортировано сигарет на сумму $9 млн 796,98 тыс. (рост на 18,3% - ИФ). В целом, на импорт из Украины пришлось 89% поставок сигарет в Азербайджан.
Кроме этого, импорт в Азербайджан сигарет из России в январе-июне составил на сумму $1 млн 177,98 тыс. (спад на 13%).
Импорт в Азербайджан в 2020 году сигарет составил на сумму $25 млн 308,84 тыс., что в 2,8 раза меньше показателя 2019 года.
Б.Рустамбеков
Алиев поздравил Зеленского с 30-летием независимости Украины
Замминистра обороны Азербайджана находится с рабочим визитом в Москве
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе – Минобороны Азербайджана
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на награждение сотрудников МЧС Азербайджана, участвовавших в тушении лесных пожаров в Турции
Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный вывоз золотых изделий
В Баку выявлены 4 медучреждения, занимавшихся продажей поддельных COVID-паспортов
ИВ Гянджи направит свыше 8,5 млн манатов на строительство жилых зданий
ИВ Гусара направит около 470 тыс. манатов на ремонт городских дорог
В Гобустане до конца 2021 года планируют заложить новый парк отдыха
В МИД Ирана призывают стороны конфликта в Афганистане к созданию инклюзивного правительства
ОДКБ приняла предложение Душанбе по укреплению таджикско-афганской границы - пресс-служба президента Таджикистана
Россия готова производить боевую технику на территории ОАЭ - замминистра обороны Фомин
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Обучающий курс «Современные технологии преподавания РКИ в начальной школе»
Новое назначение в AccessBank-е: Рашад Мирзоев стал руководителем департамента IT-инфраструктуры и операций
«Нар» продолжает поддержку крупнейшей библиотеке аудиокниг на азербайджанском языке
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог