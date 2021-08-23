Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9918 RUR   0.023 GBR   2.3196 TRY   0.2002

Цена на нефть

20.08 $/bbl   WTI 62.32 -1.37 Brent 65.18 -1.27

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 23.08.2021 15:05

Импорт сигарет в Азербайджан из России в I полугодии сократился на 13%, из Украины - вырос на 18%

Импорт в Азербайджан в январе-июне 2021 года сигарет составил на сумму $10 млн 996,18 тыс., что на 14,1% больше показателя за аналогичный период 2020 года, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Основным поставщиком сигарет в Азербайджан в отчетном периоде являлась Украина. В частности, из Украины импортировано сигарет на сумму $9 млн 796,98 тыс. (рост на 18,3% - ИФ). В целом, на импорт из Украины пришлось 89% поставок сигарет в Азербайджан.

Кроме этого, импорт в Азербайджан сигарет из России в январе-июне составил на сумму $1 млн 177,98 тыс. (спад на 13%).

Импорт в Азербайджан в 2020 году сигарет составил на сумму $25 млн 308,84 тыс., что в 2,8 раза меньше показателя 2019 года.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИГАРЕТЫ, ИМПОРТ


Похожие новости


Импорт сигарет в Азербайджан из России в I квартале сократился на 19%, из Украины - вырос в 1,4 раза В Азербайджан в 2020г импортированы сигареты на $25,3 млн, спад в 2,8 раза Импорт сигарет в Азербайджан из России в I полугодии сократился в 2,3 раза, из Украины – в 4,4 раза Импорт сигарет в Азербайджан из России в I квартале сократился на 54%, из Украины – на 75% Импорт сигарет в Азербайджан за 2019г сократился на 53,5%, на Украину пришлось 89% всех поставок Импорт сигарет в Азербайджан за 9 месяцев сократился на 34,8%, около 91% поставок пришлось на Украину

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]