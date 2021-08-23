Импорт сигарет в Азербайджан из России в I полугодии сократился на 13%, из Украины - вырос на 18%

Импорт в Азербайджан в январе-июне 2021 года сигарет составил на сумму $10 млн 996,18 тыс., что на 14,1% больше показателя за аналогичный период 2020 года, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Основным поставщиком сигарет в Азербайджан в отчетном периоде являлась Украина. В частности, из Украины импортировано сигарет на сумму $9 млн 796,98 тыс. (рост на 18,3% - ИФ). В целом, на импорт из Украины пришлось 89% поставок сигарет в Азербайджан.

Кроме этого, импорт в Азербайджан сигарет из России в январе-июне составил на сумму $1 млн 177,98 тыс. (спад на 13%).

Импорт в Азербайджан в 2020 году сигарет составил на сумму $25 млн 308,84 тыс., что в 2,8 раза меньше показателя 2019 года.

Б.Рустамбеков