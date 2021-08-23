В МИД Ирана призывают стороны конфликта в Афганистане к созданию инклюзивного правительства

В МИД Ирана в понедельник заявили, что все стороны конфликта в Афганистане должны решать спорные вопросы посредством диалога, а не военным путем, сообщает агентство "Мехр".

"Нет военного решения проблемам в Афганистане, все группы и стороны должны решать проблемы через переговоры и диалог", - сказал официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Он отметил, что Иран контактирует со всеми сторонами и тщательно следит за развитием событий в этой стране.

Хатибзаде добавил, что Тегеран готов выступить посредником в переговорах, а также призвал к созданию инклюзивного правительства.