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Регион 23.08.2021 15:44

В МИД Ирана призывают стороны конфликта в Афганистане к созданию инклюзивного правительства

В МИД Ирана в понедельник заявили, что все стороны конфликта в Афганистане должны решать спорные вопросы посредством диалога, а не военным путем, сообщает агентство "Мехр".

"Нет военного решения проблемам в Афганистане, все группы и стороны должны решать проблемы через переговоры и диалог", - сказал официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Он отметил, что Иран контактирует со всеми сторонами и тщательно следит за развитием событий в этой стране.

Хатибзаде добавил, что Тегеран готов выступить посредником в переговорах, а также призвал к созданию инклюзивного правительства.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]