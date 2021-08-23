Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9918 RUR   0.023 GBR   2.3196 TRY   0.2002

Цена на нефть

20.08 $/bbl   WTI 62.32 -1.37 Brent 65.18 -1.27

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 23.08.2021 15:22

SOCAR и AzerTelecom создадут телекоммуникационное СП в Турции

Компания SOCAR Turkiye Enerji AS (турецкая «дочка» компании SOCAR/ГНКАР) и компания AzerTelecom Int. LLC создадут совместное предприятие в Турции.

«SOCAR Turkiye Enerji AS и AzerTelecom Int. LLC планируют создать совместное телекоммуникационное предприятие в Турции. С этой целью стороны направили обращение в Антимонопольный орган страны для получения соответствующего разрешения. Антимонопольный орган Турции своим решением от 19 августа одобрил создание нового СП», - говорится в сообщении Антимонопольного органа, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Новая компания будет действовать в сфере телекоммуникаций под названием Transanatolian Fiber Taf Telekomцnikasyon Hizmetleri A.S.

SOCAR Turkiye Enerji создана в конце 2006 года для реализации инвестиционных проектов в нефтеперерабатывающей, нефтехимической сферах и торговле природным газом в Турции.

SOCAR Turkiye Enerji является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания в Турции также построила нефтеперерабатывающий завод "STAR", контейнерный терминал, электростанцию, и занимается также поставками газа на внутренний рынок, поставками нефтепродуктов на пункты заправки самолетов в аэропортах ряда крупных городов Турции.

Кроме того, с 2019 года SOCAR Turkiye Enerji является владельцем телекоммуникационной компании Millenicom.

ООО «AzerTelecom» является телекоммуникационным оператором связи, соединяющим Азербайджан с международной сетью интернета. Компания была создана в 2008 году. AzerTelecom предлагает услуги интернета, передачи данных и голосовой связи, а также другие передовые услуги местным и иностранным компаниям в сфере телекоммуникаций. Компания имеет устойчивую и диверсифицированную локальную и международную сеть. AzerTelecom является дочерней компанией «Bakcell» – первого мобильного оператора Азербайджана.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: SOCAR, AZERTELECOM, СП

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]