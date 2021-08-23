SOCAR и AzerTelecom создадут телекоммуникационное СП в Турции

Компания SOCAR Turkiye Enerji AS (турецкая «дочка» компании SOCAR/ГНКАР) и компания AzerTelecom Int. LLC создадут совместное предприятие в Турции.

«SOCAR Turkiye Enerji AS и AzerTelecom Int. LLC планируют создать совместное телекоммуникационное предприятие в Турции. С этой целью стороны направили обращение в Антимонопольный орган страны для получения соответствующего разрешения. Антимонопольный орган Турции своим решением от 19 августа одобрил создание нового СП», - говорится в сообщении Антимонопольного органа, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Новая компания будет действовать в сфере телекоммуникаций под названием Transanatolian Fiber Taf Telekomцnikasyon Hizmetleri A.S.

SOCAR Turkiye Enerji создана в конце 2006 года для реализации инвестиционных проектов в нефтеперерабатывающей, нефтехимической сферах и торговле природным газом в Турции.

SOCAR Turkiye Enerji является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания в Турции также построила нефтеперерабатывающий завод "STAR", контейнерный терминал, электростанцию, и занимается также поставками газа на внутренний рынок, поставками нефтепродуктов на пункты заправки самолетов в аэропортах ряда крупных городов Турции.

Кроме того, с 2019 года SOCAR Turkiye Enerji является владельцем телекоммуникационной компании Millenicom.

ООО «AzerTelecom» является телекоммуникационным оператором связи, соединяющим Азербайджан с международной сетью интернета. Компания была создана в 2008 году. AzerTelecom предлагает услуги интернета, передачи данных и голосовой связи, а также другие передовые услуги местным и иностранным компаниям в сфере телекоммуникаций. Компания имеет устойчивую и диверсифицированную локальную и международную сеть. AzerTelecom является дочерней компанией «Bakcell» – первого мобильного оператора Азербайджана.

Н.Аббасова