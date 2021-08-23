Кремль не согласен с мнением Меркель о том, что Россия является стороной конфликта в Донбассе - Песков

Россия не согласна с мнением канцлера Германии Ангелы Меркель, что Россия является участницей конфликта на Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь мы расходимся во мнениях. Более того, это не просто мнение. Здесь, наверное, уместно напомнить о краеугольном камне всего процесса урегулирования кризиса на Украине, это о Минских договоренностях. В Минских договоренностях Россия вообще не упоминается. Из них вытекают стороны конфликта. Россия не имеет к сторонам конфликта никакого отношения", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующее высказывание канцлера Германии.

"Наверное, не следует быть голословным. Нужно делать отсылку к Минским договорённостям. Там четко определено, кто является сторонами конфликта. В этом мы не согласны", - подчеркнул он.