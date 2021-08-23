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СНГ 23.08.2021 17:29

Лукашенко предложил отработать противодействие афганским угрозам на учениях ОДКБ в октябре

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил отработать вопросы противодействия актуальным угрозам с афганского направления в ходе предстоящих 18-23 октября текущего года в Таджикистане учений ОДКБ "Взаимодействие-2021", "Поиск-2021", "Эшелон-2021".

Как сообщает президентская пресс-служба, такое предложение Лукашенко озвучил в понедельник во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной ситуации в Афганистане. Мероприятие проводилось в режиме видеоконференции.

"При этом мы не собираемся шантажировать Афганистан, нынешние власти, талибов. Нет, мы просто выстраиваем оборону наших рубежей ОДКБ на случай, если...", - пояснил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что видит необходимость дальнейшего укрепления таджикско-афганской границы.

"С терроризмом напрямую связаны риски трансграничной преступности, незаконного оборота наркотиков и оружия, которые, видимо, будут возрастать, о чем говорил президент Таджикистана. Учитывая определенную прозрачность границ между нашими странами, этот вопрос нас также серьезно беспокоит. В данном контексте необходимо уделить внимание практическим мерам по дальнейшему укреплению таджикско-афганской границы. Это то, что нам нужно сделать в первоочередном порядке и непременно", - призвал Лукашенко.

Кроме того, он считает целесообразным рассмотреть вопрос о проведении в ОДКБ внеочередных межгосударственных операций "Канал" (борьба с наркотрафиком) и "Нелегал" (противодействие нелегальной миграции).

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]