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Это интересно 23.08.2021 15:26

Президент Алиев выделил 1 млн манатов на награждение сотрудников МЧС Азербайджана, участвовавших в тушении лесных пожаров в Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников МЧС страны, принявших участие в тушении лесных пожаров в Турции.

Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Согласно документу, на эти цели МЧС получит 1 млн манатов из госбюджета Азербайджана на 2021 год.

Для тушения лесных пожаров в Турции из Азербайджана в общей сложности был отправлен личный состав сотрудников МЧС из свыше 700 человек.

Э.Шафиев

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Тэги: МЧС, НАГРАЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]