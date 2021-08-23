Президент Алиев выделил 1 млн манатов на награждение сотрудников МЧС Азербайджана, участвовавших в тушении лесных пожаров в Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников МЧС страны, принявших участие в тушении лесных пожаров в Турции.

Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Согласно документу, на эти цели МЧС получит 1 млн манатов из госбюджета Азербайджана на 2021 год.

Для тушения лесных пожаров в Турции из Азербайджана в общей сложности был отправлен личный состав сотрудников МЧС из свыше 700 человек.

Э.Шафиев