Президент Алиев выделил 1 млн манатов на награждение сотрудников МЧС Азербайджана, участвовавших в тушении лесных пожаров в Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников МЧС страны, принявших участие в тушении лесных пожаров в Турции.
Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте главы государства.
Согласно документу, на эти цели МЧС получит 1 млн манатов из госбюджета Азербайджана на 2021 год.
Для тушения лесных пожаров в Турции из Азербайджана в общей сложности был отправлен личный состав сотрудников МЧС из свыше 700 человек.
Э.Шафиев
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