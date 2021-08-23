Доля новейших вооружений в российских стратегических ядерных силах превышает 80% - Путин

Доля новейших вооружений в российских стратегических ядерных силах превышает 80%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши армия и флот активно модернизируются, получают вооружение и технику самых последних поколений", - сказал он, выступая на открытии форума "Армия 2021".
"Например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80%", - добавил президент.
По словам Путина, "это больше, чем в других ядерных странах мира".
"Это показывает уровень развития наших вооруженных сил, возможности нашей науки и техники", - подчеркнул он.
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