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Регион 23.08.2021 17:46

Доля новейших вооружений в российских стратегических ядерных силах превышает 80% - Путин

Доля новейших вооружений в российских стратегических ядерных силах превышает 80%, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наши армия и флот активно модернизируются, получают вооружение и технику самых последних поколений", - сказал он, выступая на открытии форума "Армия 2021".

"Например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80%", - добавил президент.

По словам Путина, "это больше, чем в других ядерных странах мира".

"Это показывает уровень развития наших вооруженных сил, возможности нашей науки и техники", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]