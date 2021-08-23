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ТЭК 23.08.2021 15:37

Нефть дорожает на 3% после семи дней падения

Цены на нефть повышаются примерно на 3% в ходе торгов в понедельник после существенного падения по итогам прошлой недели.

Снижение котировок продолжалось семь сессий подряд, что является самым длительным подобным периодом с февраля 2018 года.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:13 в понедельник составляет $67,20 за баррель, что на $2,02 (3,10%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $63,98 за баррель, что на $1,84 (2,96%) выше итогового значения предыдущей сессии.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 7,7%, WTI - на 8,9%.

Поддержку рынку в понедельник оказывают сообщения о том, что власти Китая смогли сдержать новую волну распространения COVID-19: 23 августа в стране не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. Тем не менее, новый штамм "дельта" продолжает представлять угрозу для многих других стран, а также для глобального спроса на нефть.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]