Нефть дорожает на 3% после семи дней падения

Цены на нефть повышаются примерно на 3% в ходе торгов в понедельник после существенного падения по итогам прошлой недели.
Снижение котировок продолжалось семь сессий подряд, что является самым длительным подобным периодом с февраля 2018 года.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:13 в понедельник составляет $67,20 за баррель, что на $2,02 (3,10%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $63,98 за баррель, что на $1,84 (2,96%) выше итогового значения предыдущей сессии.
По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 7,7%, WTI - на 8,9%.
Поддержку рынку в понедельник оказывают сообщения о том, что власти Китая смогли сдержать новую волну распространения COVID-19: 23 августа в стране не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. Тем не менее, новый штамм "дельта" продолжает представлять угрозу для многих других стран, а также для глобального спроса на нефть.
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