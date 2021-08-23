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СНГ 23.08.2021 18:33

Путин сообщил о строительстве четырех новых российских подлодок, в том числе двух атомных

На российских верфях в настоящее время строятся четыре подводные лодки, в том числе две атомные, сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая форум "Армия" в подмосковном Алабино.

"Сегодня на ведущих верфях России закладывается два современных корабля ближней морской зоны, четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца", - сказал Путин.

Он заявил, что ведется работа по созданию и повышению боевых возможностей перспективных образцов вооружения, среди них новый авиационно-ракетный комплекс "Кинжал", беспилотный летательный аппарат "Охотник".

"Многие из таких вооружений по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов в мире, а по некоторым образцам можно твердо сказать: еще долго не будут иметь", - подчеркнул президент РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]