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СНГ 23.08.2021 15:41

ОДКБ приняла предложение Душанбе по укреплению таджикско-афганской границы - пресс-служба президента Таджикистана

Страны ОДКБ договорились ускорить работу по укреплению таджикско-афганской границы, сообщила в понедельник пресс-служба президента Таджикистана.

"Достигнута договоренность ускорить работу по принятию предложенной Таджикистаном в рамках ОДКБ Целевой межгосударственной программы по укреплению участков таджикско-афганской границы", - говорится в сообщении, распространенном по итогам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, состоявшейся в формате видеоконференции.

Лидеры стран провели обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Афганистане и ее влиянии на безопасность государств -членов организации.

"В ходе сессии государства-члены с озабоченностью отметили резкое ухудшение обстановки в Афганистане. Они подчеркнули важность ответственного восстановления государственной власти в Афганистане путем инклюзивного мирного диалога с учетом интересов всех общественных, политических, этнических и конфессиональных групп страны", - говорится в сообщении.

ОДКБ договорились совместно противодействовать исходящим с территории Афганистана вызовам и угрозам.

"С учетом увеличивающегося присутствия боевиков международных террористических организаций в Афганистане, которые используют эту страну в качестве запасной площадки для создания опорных пунктов для дальнейшей деятельности и своей экспансии, государства-члены ОДКБ договорились приложить дополнительные усилия для развития сотрудничества в противодействии исходящим с территории Афганистана вызовам и угрозам", - сообщает пресс-служба.

Члены Совета коллективной безопасности ОДКБ договорились продолжить обмен мнениями о ситуации в Афганистане на очередном саммите организации 16 сентября в Душанбе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]