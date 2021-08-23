ОДКБ приняла предложение Душанбе по укреплению таджикско-афганской границы - пресс-служба президента Таджикистана

Страны ОДКБ договорились ускорить работу по укреплению таджикско-афганской границы, сообщила в понедельник пресс-служба президента Таджикистана.
"Достигнута договоренность ускорить работу по принятию предложенной Таджикистаном в рамках ОДКБ Целевой межгосударственной программы по укреплению участков таджикско-афганской границы", - говорится в сообщении, распространенном по итогам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, состоявшейся в формате видеоконференции.
Лидеры стран провели обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Афганистане и ее влиянии на безопасность государств -членов организации.
"В ходе сессии государства-члены с озабоченностью отметили резкое ухудшение обстановки в Афганистане. Они подчеркнули важность ответственного восстановления государственной власти в Афганистане путем инклюзивного мирного диалога с учетом интересов всех общественных, политических, этнических и конфессиональных групп страны", - говорится в сообщении.
ОДКБ договорились совместно противодействовать исходящим с территории Афганистана вызовам и угрозам.
"С учетом увеличивающегося присутствия боевиков международных террористических организаций в Афганистане, которые используют эту страну в качестве запасной площадки для создания опорных пунктов для дальнейшей деятельности и своей экспансии, государства-члены ОДКБ договорились приложить дополнительные усилия для развития сотрудничества в противодействии исходящим с территории Афганистана вызовам и угрозам", - сообщает пресс-служба.
Члены Совета коллективной безопасности ОДКБ договорились продолжить обмен мнениями о ситуации в Афганистане на очередном саммите организации 16 сентября в Душанбе.
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