В Азербайджан будет поставляться мебель из Северной Осетии

Фирма «Рокос» (Северная Осетия, РФ) осенью начнет поставки мебели в Азербайджан.
Согласно информации российских СМИ, деловые люди Северной Осетии во время своей бизнес-миссии в Азербайджан провели около 30 деловых встреч, в том числе с торговым представителем РФ в Азербайджане Русланом Мирсаяповым и главой представительства Российского экспортного центра Нури Гулиевым.
В результате проведенных встреч заключен контракт, предусматривающий поставки мебели фирмы «Рокос» в сеть магазинов Баку с сентября текущего года.
Специалисты еще двух компаний – потенциальных партнеров планируют визит во Владикавказ для осмотра площадки и производственных мощностей.
Кроме того, представители других осетинских компаний провели успешные переговоры с азербайджанскими деловыми людьми. В настоящее время ведется обсуждение дальнейших деталей двустороннего сотрудничества.
Как отметила глава Центра поддержки экспорта Бэла Осипцова, осетинская продукция вызвала большой интерес в Азербайджане. «Наша продукция вызвала большой интерес. Было отмечено ее высокое качество при оптимальной цене. Результатами мы удовлетворены. Надеемся, в ближайшее время будет подписано еще несколько контрактов», - сказала Осипцова.
Х.Насирзаде
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