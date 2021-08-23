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Бизнес и законодательство 23.08.2021 15:41

В Азербайджан будет поставляться мебель из Северной Осетии

Фирма «Рокос» (Северная Осетия, РФ) осенью начнет поставки мебели в Азербайджан.

Согласно информации российских СМИ, деловые люди Северной Осетии во время своей бизнес-миссии в Азербайджан провели около 30 деловых встреч, в том числе с торговым представителем РФ в Азербайджане Русланом Мирсаяповым и главой представительства Российского экспортного центра Нури Гулиевым.

В результате проведенных встреч заключен контракт, предусматривающий поставки мебели фирмы «Рокос» в сеть магазинов Баку с сентября текущего года.

Специалисты еще двух компаний – потенциальных партнеров планируют визит во Владикавказ для осмотра площадки и производственных мощностей.

Кроме того, представители других осетинских компаний провели успешные переговоры с азербайджанскими деловыми людьми. В настоящее время ведется обсуждение дальнейших деталей двустороннего сотрудничества.

Как отметила глава Центра поддержки экспорта Бэла Осипцова, осетинская продукция вызвала большой интерес в Азербайджане. «Наша продукция вызвала большой интерес. Было отмечено ее высокое качество при оптимальной цене. Результатами мы удовлетворены. Надеемся, в ближайшее время будет подписано еще несколько контрактов», - сказала Осипцова.

Х.Насирзаде

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Тэги: ОСЕТИЯ, МЕБЕЛЬ, ИМПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]