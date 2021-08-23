AzerGold увеличил в I полугодии штат на 13%

ЗАО «AzerGold» в первом полугодии 2021 года увеличило штат сотрудников.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно полугодовому отчету общества, на начало июля 2021 года в AzerGold работали 470 человек против 415 человек на конец 2020 года. Таким образом, в первом полугодии текущего года AzerGold увеличил штат на 13,3%.
ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
В настоящее время AzerGold занимается добычей и экспортом золота в рамках оксидной (наземной) фазы разработки золоторудного месторождения Човдар, с месторождения Агйохуш в рамках первого этапа его разработки (с ноября 2020г -ИФ), Мерех - (с 23 июля 2021г).
Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.
Х.Насирзаде
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